Конкурс на лучшего работника в сфере промышленности пройдет в Москве

Сбор заявок на участие в конкурсе «Московские мастера» стартовал в столице. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В этом году мы отметим 27 сильнейших промышленников по рабочим и инженерным профессиям», — заявил он.

По словам министра, такое соревнование дает возможность не только выявить лучших, но и делиться опытом с молодыми специалистами. Участвовать в нем могут инженеры, программисты, токари, слесари, фрезеровщики и монтажники, а также — в отдельном зачете — дефектоскописты. Последние могут подать заявку до 25 мая, а все остальные — до 28-го.

Инженеры должны будут представить проектный доклад, IT-специалисты продемонстрируют практические навыки, а для остальных конкурсные задания пройдут в два этапа: теория и практика.

«Состязание не только дает представление о важности для столицы различных профессий, но и помогает карьерному росту начинающих специалистов», — заявила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Конкурс проходит с 1998 года. За это время в нем приняли участие более 1,3 миллиона человек из разных сфер. Победители и призеры получают денежные гранты.