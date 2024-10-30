Ликсутов: кондитерской фабрике «Бабаевский» исполнилось 220 лет

Кондитерскому концерну «Бабаевский», получившему статус промышленного комплекса, исполнилось 220 лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Ежегодно предприятие изготавливает более 23 тысяч тонн шоколада, конфет, вафельных тортов — всего свыше 130 наименований востребованной в России и за рубежом продукции. При этом за последние два года фабрика увеличила объем выпуска на 18%», — заявил он.

Всего в Москве более 120 кондитерских предприятий, которым создают условия для развития и расширения ассортимента.

«При поддержке города только за первые восемь месяцев 2024-го фабрики выпустили около 137,5 тысячи тонн кондитерских изделий, отгрузка выросла на 28% и превысила 63,2 миллиарда рублей», — заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.