Ликсутов: кондитерской фабрике «Бабаевский» исполнилось 220 лет
Кондитерскому концерну «Бабаевский», получившему статус промышленного комплекса, исполнилось 220 лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Ежегодно предприятие изготавливает более 23 тысяч тонн шоколада, конфет, вафельных тортов — всего свыше 130 наименований востребованной в России и за рубежом продукции. При этом за последние два года фабрика увеличила объем выпуска на 18%», — заявил он.
Всего в Москве более 120 кондитерских предприятий, которым создают условия для развития и расширения ассортимента.
«При поддержке города только за первые восемь месяцев 2024-го фабрики выпустили около 137,5 тысячи тонн кондитерских изделий, отгрузка выросла на 28% и превысила 63,2 миллиарда рублей», — заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Предприятие участвует в международных промышленных выставках и экспортирует продукцию за рубеж. Например, во Вьетнаме закупают его конфеты, шоколад, вафли и печенье. С 2003 года «Бабаевский» входит в состав холдинга «Объединенные кондитеры» и остается одним из его флагманов.
«Для нас большая честь, что при поддержке Правительства Москвы предприятие с большой историей сегодня может реализовывать амбициозные проекты развития, направленные на еще большее укрепление промышленного потенциала столицы», — заявил управляющий директор холдинга Алексей Орлов.
Объединение лидирует в Москве по числу экскурсий в рамках проекта «Открой#Моспром». Любой желающий может посетить предприятие и ознакомиться с тем, как готовят сладости. До конца года, как предполагается, на нем побывают 2,2 тысячи визитеров.
Всего в столице более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек.