Компании ОЭЗ «Технополис Москва» в 2024 году примут на стажировку 400 студентов

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Более 400 будущих инженеров, техников, слесарей и токарей готовы принять на практику и стажировку компании особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Подбор кадров для прохождения стажировок оказывает проект ОЭЗ «Техностажировка». За два года его существования практику на высокотехнологичных предприятиях столицы прошли более 1200 студентов вузов и средних специальных учебных заведений. Участники проекта проходят стажировку на предприятиях по выпуску лекарств, микроэлектроники, медоборудования. В этом году студентов готовы принять более 60 предприятий, рассказал Овчинский.

«В основном, предприятия ожидают у себя будущих дипломированных инженеров, но растет спрос и на студентов среднетехнических специальностей — слесарей, токарей, механиков», — уточнил министр.

В прошлом году по проекту «Техностажировка» практику на предприятиях столицы прошли 380 студентов, многие из них после учебы пришли работать в эти компании. Например, студентка РХТУ имени Менделеева начала работать инженером-технологом на фармацевтическом заводе «Р-Опра». Студентка МГТУ имени Баумана смогла попробовать себя в качестве инженера в компании, производящей шасси для болидов «Формулы-3».

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
10/11
пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Предприятия-резиденты ОЭЗ заключили более 30 соглашений с ведущими московскими учебными заведениями об организации практик и стажировок, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Только резидент ОЭЗ „Технополис Москва“ Научно-исследовательский институт молекулярной электроники в 2023 году принял свыше 125 стажеров и практикантов», — отметил гендиректор.

В 2024 году НИИ включили в Единый каталог программ стажировки и производственной практики в российских дизайн-центрах электроники. Это позволит компании привлечь больше талантливой молодежи, пояснил Дегтев.

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