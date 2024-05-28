Компании ОЭЗ «Технополис Москва» в 2024 году примут на стажировку 400 студентов
Более 400 будущих инженеров, техников, слесарей и токарей готовы принять на практику и стажировку компании особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Подбор кадров для прохождения стажировок оказывает проект ОЭЗ «Техностажировка». За два года его существования практику на высокотехнологичных предприятиях столицы прошли более 1200 студентов вузов и средних специальных учебных заведений. Участники проекта проходят стажировку на предприятиях по выпуску лекарств, микроэлектроники, медоборудования. В этом году студентов готовы принять более 60 предприятий, рассказал Овчинский.
«В основном, предприятия ожидают у себя будущих дипломированных инженеров, но растет спрос и на студентов среднетехнических специальностей — слесарей, токарей, механиков», — уточнил министр.
В прошлом году по проекту «Техностажировка» практику на предприятиях столицы прошли 380 студентов, многие из них после учебы пришли работать в эти компании. Например, студентка РХТУ имени Менделеева начала работать инженером-технологом на фармацевтическом заводе «Р-Опра». Студентка МГТУ имени Баумана смогла попробовать себя в качестве инженера в компании, производящей шасси для болидов «Формулы-3».
Предприятия-резиденты ОЭЗ заключили более 30 соглашений с ведущими московскими учебными заведениями об организации практик и стажировок, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
«Только резидент ОЭЗ „Технополис Москва“ Научно-исследовательский институт молекулярной электроники в 2023 году принял свыше 125 стажеров и практикантов», — отметил гендиректор.
В 2024 году НИИ включили в Единый каталог программ стажировки и производственной практики в российских дизайн-центрах электроники. Это позволит компании привлечь больше талантливой молодежи, пояснил Дегтев.