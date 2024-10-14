Количество промышленных площадок в Москве достигло 4,5 тысячи, а занятых на них работников — 750 тысяч. К 2030 году планируется открыть еще тысячу площадок, на которых будет работать до 100 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сегодня у предприятий есть свыше 20 инструментов, чтобы найти площадку под размещение производства, запустить его в короткие сроки, привлечь дополнительные инвестиции, закупить необходимое оборудование и даже выйти на экспортные рынки», — отметил он.

Каждый год в Москве открывают до 150 новых предприятий и реализуют десятки инвестпроектов. Так столица получает новые рабочие места.