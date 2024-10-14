Количество промышленных площадок в Москве достигло 4,5 тысячи
Количество промышленных площадок в Москве достигло 4,5 тысячи, а занятых на них работников — 750 тысяч. К 2030 году планируется открыть еще тысячу площадок, на которых будет работать до 100 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Сегодня у предприятий есть свыше 20 инструментов, чтобы найти площадку под размещение производства, запустить его в короткие сроки, привлечь дополнительные инвестиции, закупить необходимое оборудование и даже выйти на экспортные рынки», — отметил он.
Каждый год в Москве открывают до 150 новых предприятий и реализуют десятки инвестпроектов. Так столица получает новые рабочие места.
«С начала 2024 года на 11% выросло количество предприятий, занятых в сфере электроники и приборостроения. Теперь в этой отрасли работает более 860 заводов, где изготавливают электронные компоненты для автотранспорта, измерительные приборы, газоаналитическое и другое оборудование», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Кроме того, по его словам, число пищевых производств возросло до 320.
Появление новых предприятий стимулирует рост индекса промышленного производства. Его оценивают в 121,3% к концу года. Развивают московскую промышленность разными способами, например, заключая офсетные контракты и предоставляя земельные участки по льготным условиям.
Ранее мэр Сергей Собянин пообещал поддержку высокотехнологичным предприятиям и производителям критически важной продукции.