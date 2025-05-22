Лето в Подмосковье. Какой будет погода

Летом в Московской области ожидается аномально жаркая погода. Об этом 360.ru рассказал метеоролог «Яндекс. Погоды» Александр Варенцов.

«В Московской области ожидается аномально жаркое и засушливое лето в этом году. По данным „Яндекс.Погоды“, в среднем за сезон температура будет выше нормы более чем на два градуса», — уточнил он.

Велика вероятность «прохождения волн жары», когда несколько дней подряд могут сохраняться необычайно высокие температуры. При этом рекордов лета 2010 года ожидать не стоит.

По словам Варенцова, этим летом осадков будет в полтора раза меньше климатической нормы.

«Самым жарким месяцем лета традиционно станет июль, самым прохладным и дождливым — июнь, а самым засушливым — август», — резюмировал метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал россиянам теплое и сухое лето без экстремально высокой жары.