Кассиры-контролеры подарили женщинам на всех МЦД тюльпаны в честь 8 Марта

Тюльпаны — символ весны и Международного женского дня. В преддверии праздника кассиры-контролеры подарили женщинам на Московских центральных диаметрах, Ярославском и Павелецком направлениях более тысячи цветов. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.

На экранах билетных автоматов 8 Марта появятся праздничные заставки, чтобы порадовать пассажиров и создать весеннее настроение. А прямо в поездах в этот день прозвучат аудиопоздравления для женщин.

«Но это только начало праздника!» — отметили в Центральной пригородной пассажирской компании.

ЦППК также корректировала расписание и добавила дополнительные экспрессы в праздничные выходные.

В этом году Подмосковье стало лидером России по объему производства цветов. Основные тепличные хозяйства расположены в нескольких округах, в том числе в Дмитровском, Роменском, Сергиево-Посадском и Богородском. Растения выращивают с помощью гидропонных систем, что позволяет получить длинные стебли и пышные бутоны, а также дольше сохранить их свежесть в букетах.