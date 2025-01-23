Кашлял и не мог пить. Московские врачи спасли проглотившего монеты мальчика

Хирурги Детской больницы им. З. А. Башляевой в Москве спасли ребенка, который проглотил монеты. Об этом сообщил Telegram-канал «Московская медицина».

Мальчик играл с металлическими сувенирами, полученными в одном из магазинов, и случайно проглотил их. После этого он пожаловался на боль в горле, начал кашлять и испытал сложности во время питья. Отец привел сына в больницу.

«Юному пациенту сделали рентген органов грудной и брюшной полости, где выявили монету в пищеводе. Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение», — отметили в медицинском учреждении.

Ребенку экстренно провели эндоскопическую операцию и вынули две монеты, которые наслоились друг на друга, из верхней трети пищевода,

В больнице уточнили, что попадание инородного тела в пищевод опасно, поскольку может привести к эрозии слизистой, перфорации и кровотечению.

Ранее врачи детского медицинского центра имени Рошаля в Красногорске спасли полуторагодовалого мальчика, который проглотил 130 магнитов и батарейку.