Проглотившего 130 магнитов и батарейку ребенка спасли в медцентре Рошаля

Полуторагодовалый мальчик поступил в детский медцентр имени Рошаля в Красногорске с подозрением на проглатывание инородных тел. Врачи обнаружили у него в желудке скопление большого количества магнитов и батарейку. Это могло привести к ожогам, некрозу тканей и кровотечению.

Как отметили медики, долгое нахождение в организме батарейки и магнитов могло привести к ожогам и перфорации внутренних органов, поэтому мальчику требовалась срочная операция.

По словам заведующего эндоскопическим отделением центра Александра Иноземцева, из желудка мальчика извлекли 130 магнитов. Они сцепились друг с другом, из-за чего слизистая оболочка повредилась и образовалась язва.

При помощи специальных инструментов маленькому пациенту провели гастроскопию, в ходе которой инородные тела последовательно извлекли из желудка. После операции рентген выявил еще три магнита, которые удалось извлечь лишь хирургическим путем.

«Ребенок глотал магниты в разное время, поэтому некоторые из них уже переместились в кишечник. Находясь там, они сцепились и притянули друг к другу желудок и кишечник. Извлечь оставшуюся часть можно было только хирургическим путем», — объяснил врач.

Мальчик уже чувствует себя хорошо и выписал домой.

Врачи напомнили, что при проглатывании инородного тела ребенком важно немедленно вызвать скорую. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше риск осложнений. магниты и батарейки составляют особенную опасность, ведь во влажной среде их электрическая проводимость усиливается.

«Также влажная среда способствует разгерметизации батареек. Выделяющаяся из них сильная щелочь вступает в химическую реакцию с жидкостями организма и расплавляет живые ткани с образованием глубоких язв», — добавили в Минздраве.