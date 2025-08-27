Карту потенциальных затоплений составили для Москвы

Проект «Гринум» провел анализ территорий, которые подвергались наибольшим затоплениям летом, и исторических данных подтоплений в Москве. Подготовленную на основании сведений Гидрометцентра, МЧС, ИГКЭ, Московско-Окского БВУ, Мосгоргеотреста карту изучил ТАСС .

В первую категорию (высокая вероятность) внесли участки рек — Тушинское аэрополе, Братеевская пойма, Серебряный Бор. Также сюда попали районы вокруг мостов над зауженными коллекторами (Чертановка, Лихоборка, Очаковка, Сходня, Неглинка).

Ко второй категории (средняя вероятность) отнесли, помимо пойм (Даниловский, Печатники, Мякинино-Парк), гидротехнические сооружения, например, Западные Марьинские пруды.

Согласно исследованию, в третьей категории (низкая вероятность подтоплений) оказались низменности по рекам Чурилиха (Косино и Вешняки) и Хапиловка (Преображенское). В зону риска попали недавно застроенные территории Тушинского аэрополя и Мневниковской поймы.

Одной из главных причин частых подтоплений в столице эксперты назвали недостаточную пропускную способность ливневой канализации. Кроме того, в Москве наблюдается устойчивый тренд роста интенсивности осадков, что создает идеальные условия для наводнений.

В июле из-за сильной грозы с ветром в Москве на ВДНХ закрыли канатную дорогу «Воздушный трамвай». Посетителей не пускали на аттракцион.