«Как в пустыне»: в Москву на выходных придет жара до +30 градусов

В предстоящие выходные и в понедельник в Москве и Подмосковье ожидается жаркая погода без осадков. Об этом «Интерфаксу» сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«У нас очень хорошая погода, солнечная, с большим суточным ходом температуры. Ночь еще будет прохладная, а днем солнце будет быстро прогревать», — рассказала она.

Днем воздух будет прогреваться до +25…+27 градусов в субботу и до +28…+30 — в воскресенье и понедельник. Ночью температура опустится до плюс +5…+12 градусов. По словам синоптика, +30 для Москвы считается опасным явлением.

«Происходит это потому, что воздух сухой, и у нас быстро меняется температура. Теплоемкость у него небольшая по сравнению с влажным воздухом. И поэтому у нас будет как в пустыне», — пояснила Макарова.

Антициклон сохранится в регионе как минимум до понедельника. Осадков не ожидается.

Ранее в Гидрометцентре опровергли приход экстремальной жары в Россию до конца июля.