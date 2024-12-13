Кабельный завод в Москве зарегистрировал с начала года 10 патентов на разработки

Завод «Москабельмет» с начала года получил 10 патентов на инновационные разработки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента промышленной и инвестиционной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва — город новых технологий, современных решений. Сегодня более 40% всех отечественных патентов приходится на столицу», — добавил он.

Теперь у компании более 80 патентов. Ей принадлежат права интеллектуальной собственности на модели, изобретения, товарные знаки и многое другое. Среди ее изобретений — грунтовой кабельный якорь для мониторинга деформации грунта и оптоволоконное устройство контроля схода подвижного состава.

Гендиректор предприятия Павел Моряков добавил, что делается это не только для укрепления позиций на рынке.

«Мы понимаем: только через технологическую независимость можно укрепить суверенитет кабельной отрасли, энергетической промышленности, да и всей экономики страны в целом», — подчеркнул он.

С 2022 года компания имеет статус промышленного комплекса и благодаря этому получает от города значительные налоговые льготы. Сэкономленные деньги она может смело вкладывать в развитие.