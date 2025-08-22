Синоптики пообещали жаркую погоду в Приморье на выходных

В ночь на субботу циклон переместится в сторону острова Хоккайдо, что приведет к улучшению погоды в Приморском крае. На большей части территории дожди прекратятся к утру, за исключением северных районов. При этом ночные температуры останутся на уровне предыдущих суток. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на метеорологов.

«Днем 23 августа циклоническая система окончательно уйдет в южную часть Охотского моря, и ее влияние на погоду Приморья завершится. Осадки прекратятся повсеместно, а столбики термометров в дневные часы покажут от +22 градусов на севере до +32 градусов на юге», — отметили синоптики.

В ночь на воскресенье погоду в регионе начнет определять гребень антициклона, который принесет сухую погоду. Днем увеличится облачность из-за приближения нового атмосферного фронта, и к вечеру местами возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха составит +25 +30 градусов.

Во Владивостоке в субботу ожидается без существенных осадков. Днем воздух прогреется до вчерашних значений. В воскресенье облачность увеличится, что приведет к снижению дневной температуры на два–четыре градуса.