Юные москвичи поучаствуют в онлайн-викторине о пищевой промышленности

Онлайн-викторина о пищевой промышленности пройдет с 1 по 15 июня в рамках проекта «Открой#Моспром». Мероприятие приурочили к Международному дню защиты детей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, участникам предстоит ответить на 15 вопросов, связанных с интересными фактами о пищевых предприятиях Москвы.

«По итогам мероприятия победители смогут сходить на мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет и получить товары столичного производства», — подчеркнул Овчинский.

Игроки должны вспомнить, что изображено на обертке конфет московской кондитерской фабрики, какие ингредиенты входят в состав полезного газированного напитка и сколько весит упаковка снеков от столичной компании. Генератор случайных чисел определит победителей среди тех, кто правильно ответить на 10 и более вопросов.

Поучаствовать в викторине можно с помощью мини-приложения «Открытая промышленность». Результаты квиза опубликуют 17 июня в сообществе и на сайте «Открой#Моспром». Финалисты получат брендированные подарки и билеты на экскурсию с мастер-классом от столичного производителя шоколада French Kiss Chocolate Boutique.

Проект «Открой#Моспром» запустили в 2019 году. Он объединил офлайн- и онлайн-экскурсии на московские предприятия, мастер-классы, лекции, интеллектуальные игры и другие мероприятия. За эти годы участники посетили более чем две тысячи очных экскурсий и узнали о работе свыше 130 фабрик столицы.