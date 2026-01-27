Более 500 км путей расчистили от снега на МЖД за ночь

Из-за сильного снегопада на Московской железной дороге идут непрерывные работы по уборке. За ночь специалисты очистили около 500 километров путей.

Как сообщили в региональном Минтрансе, ночью в работах задействовали 1,2 тысячи железнодорожников и 61 спецмашину. Они расчистили 508 километров путей и вывезли 43,6 тысячи кубометров снега.

«В дневное время в работах принимают участие более двух тысяч работников магистрали и 83 единицы снегоуборочной техники, также около тысячи железнодорожников задействованы в уборке платформ, мостов, туннелей», — сказали в министерстве.

На территории Брянской области из-за риска образования наледи на контактной сети на линии вывели локомотивы с вибропантографами и сформировали дополнительные ремонтные бригады.