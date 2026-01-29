Январь стал самым снежным в Москве с 1823 года

Январь 2026-го установил рекорд по количеству снега в Москве за последние 203 года, сообщил заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ Михаил Локощенко. Свою оценку погодной ситуации в столице ученый опубликовал на сайте географического факультета МГУ.

«К 29 января на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 миллиметра осадков, что уже стало самым большим значением за последние 203 года», — отметил Локощенко.

Предыдущий абсолютный рекорд принадлежал 1829 году, когда за месяц выпало около 88 миллиметров. По словам Локощенко, по данным с 1779 года, этот январь стал третьим по снежности за всю историю наблюдений в Москве. Синоптики прогнозируют, что в оставшиеся дни месяца снегопады в столичном регионе продолжатся.

Из-за сильного снегопада на помощь коммунальным службам вышли волонтеры. Так, например, в городе Жуковском местные активисты уже несколько недель участвуют в расчистке города от снега и наледи.