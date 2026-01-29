Волонтеры расчищают город от снега после мощного снегопада

После сильного снегопада в городе Жуковском местные активисты пришли на помощь коммунальным службам. Организация «Волонтеры Подмосковья» уже несколько недель участвует в расчистке города от снега и наледи.

Утром четыре добровольца с лопатами и ломом взялись за уборку тротуара у гимназии №1. Это оживленное место, где безопасный проход для школьников и их родителей имеет первостепенное значение.

«Самое сложное в нашей работе — это слежавшийся снег и лед. Но мы справляемся», — отметил координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Жуковском Алексей Петришин.

План у команды на день был насыщенным: помимо школьного тротуара и мемориала «Вечный огонь», в списке значатся несколько пешеходных переходов и лестница общего пользования.

Волонтеры работают четко и слаженно, превращая тяжелый труд в командный марафон. Они приветствуют любую помощь жителей города и призывают оставлять заявки на уборку снега в специальном чате организации.