«Яндекс» дал москвичам советы по поездкам на такси в непогоду

Сильная метель ухудшила ситуацию на дорогах, на некоторых направлениях время в поездках на таки увеличилось в два-три раза. Представитель «Яндекс Такси» в комментарии 360.ru объяснил, как действовать пассажирам.

По его словам, не все водители готовы выходить на линию в снегопад, некоторые выполняют меньше заказов, пока очищают машину от снега и стоят в пробках. Время в пути, спрос и сложности на дорогах напрямую влияют на стоимость поездок.

Если утром машины ехали дольше из области и спальных районов в центр, то вечером складывается обратная ситуация. Жителям Москвы и Подмосковья следует по возможности переносить поездки на менее загруженное время, обходя часы пик с 17:00 до 20:00.

«Использовать комбинированные маршруты. Например, доехать на общественном транспорте до ближайшей к месту назначения остановки, а оставшийся отрезок — на такси», — предложила вариант представитель «Яндекс Такси».

Также рекомендуется закладывать больше времени на дорогу. Особенно если поездка привязана к вылету из аэропорта, важной встрече или отправлению поезда.

Из-за разбушевавшейся стихии с начала суток в аэропортах столичного региона отменили 29 рейсов, в том числе семь — иностранных авиакомпаний.