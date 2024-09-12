Итоги выставки «Москва промышленная. Город будущего» подвели в столице

В Экспоцентре завершилась выставка «Москва промышленная. Город будущего». За время работы ее посетили свыше 70 тысяч человек, а разработки представили более 60 предприятий. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, на выставке представили более 120 экспонатов, демонстрирующих способности столичных предприятий. Кроме того, там проводили лекции, экскурсии, мастер-классы, иммерсивные шоу и другие мероприятия.

«Благодаря поддержке, которую город оказывает производителям по поручению Сергея Собянина, предприятия совершенствуют производственные площадки и интегрируют современное оборудование. Это позволяет увеличивать мощности и разрабатывать инновационные проекты», — заявил он.

«Мы предоставили для всех гостей уникальную возможность погрузиться в мир столичных промышленных инноваций, получить новые знания, освоить базовые навыки в ряде специальностей и узнать о востребованных профессиях как настоящего, так и будущего», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Спикерами выставки стали космонавты, популяризаторы науки, блогеры и многие другие. На мастер-классах гости собирали роботов, управляли беспилотниками, собирали картины с помощью микросхем и чипов, а также готовили. Кроме того, посетители с удовольствием фотографировались у арт-объектов. На сборку одного из них, «Человека из проводов», потребовалось 336 часов и 337 метров кабеля.

Всего форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» прошел более чем на 30 площадках.