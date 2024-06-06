Сегодня 09:27 Инвесторы вложили в промпредприятия Москвы 540 млрд рублей в 2023 году 0 0 0 Москва

Инвестиции

Промышленность

Москва

Объем инвестиций в промышленные предприятия Москвы по итогам 2023 года составил почти 540 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что в экономика Москвы показала свою устойчивость и динамику в условиях неблагоприятных внешних вызовов. «Благодаря всесторонней помощи со стороны города расширяются существующие производства и открываются новые, закупается оборудование, поддерживается экспортная деятельность. Объем инвестиций в московскую промышленность по итогам 2023 года достиг 538,4 миллиарда рублей, в том числе в обрабатывающие производства — 267,2 миллиарда рублей», — заявил Ликсутов. Первые места по росту объема производства среди обрабатывающих отраслей заняли производители высокотехнологичных и наукоемких товаров, связанные с выпуском компьютеров, электроники, микроэлектроники, фармацевтических препаратов, машин и оборудования.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

Объем инвестиций в этот сектор промышленности за пять лет увеличился в 3,6 раза. Средняя выручка высокотехнологичных предприятий при расчете на одного человека составила восемь миллионов рублей, что в 2,7 раза выше, чем в других отраслях. «Только в 2023 году в столице ввели в эксплуатацию больше промобъектов, чем за пять предыдущих лет. Такой динамике роста способствует в том числе активная поддержка московских промышленников городом: субсидии, льготные инвестиционные кредиты с пониженной процентной ставкой и займы, а также другие инструменты. В прошлом году мы предоставили рекордный объем льготных займов — на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей», — заявил министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Он подчеркнул, что эти средства позволят московским предприятиям модернизировать оборудование, расширить объемы экспорта, внедрить в производство новые высокотехнологичные решения и повысить качество своей продукции. Москва возглавила рейтинг среди мегаполисов по темпам промышленного роста и обошла Шанхай, Пекин, Сингапур и Токио. С 2016 года доля Москвы в объеме инвестиций в основной капитал в сфере промышленного производства Российской Федерации выросла на 37%. Это доказательство активного развития этого сектора. К 2024 году число промышленных предприятий Москвы превысило 4,2 тысячи, на них работают 725 тысяч человек. Сумма валовой добавленной стоимости промышленного производства столицы составляет 18,4% ВВП. Столица стала лидером по росту доли валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности среди промышленно развитых субъектов Российской Федерации.