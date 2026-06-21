«Идеальное лето»: в воскресенье в Москве будет до +25 градусов и без осадков

В воскресенье в столичном регионе ожидается сухая и теплая погода без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

«Москва: идеальное лето. Сегодня синоптическую ситуацию в столице сформирует гребень антициклона», — поделился метеоролог.

Облаков будет немного, дождей не прогнозируется. Дневная температура превысит климатическую норму на один–два градуса.

Воздух в столице прогреется до +23…+25, по области — до +21…+26. Ветер северный, от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 750 миллиметров ртутного столба.

В понедельник погода изменится: ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью столбики термометров покажут +14…+16 градусов, днем — +23…+25.

На следующей неделе погода будет неустойчивой, сообщили ранее в Гидрометцентре.