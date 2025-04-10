Ученые из Германии нашли в грибах самое горькое химическое соединение

Немецкие ученые-диетологи из Института биологии пищевых систем имени Лейбница обнаружили в грибе Amaropostia stipitica самое горькое из известных химических веществ. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на сайт The Independent.

По данным исследователей, выделенные соединения позволяют глубже понять механизмы восприятия вкуса человеком. Эти открытия помогут определить причины развития чувствительности к горечи, которая защищает от опасных продуктов.

Одно из найденных веществ — олигопорин D — активирует рецепторы горького вкуса даже в минимальной концентрации.