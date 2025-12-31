Грандиозное представление «История игрушек» можно увидеть на протяжении новогодних каникул

С 24 по 30 декабря 2025 года и с 2 по 7 января 2026 года в ультрасовременном концертном зале «Москва» в «Острове Мечты» состоится мегашоу «История игрушек».

В грандиозном шоу с рекордным бюджетом более 500 миллионов рублей задействованы свыше 200 артистов с 300 яркими костюмами и 50 ожившими в зрительном зале персонажами. Среди популярных персонажей телеканала «Мульт» Сказочный Патруль, Геройчики, Турбозавры, Ум и Хрум, а также Кот Басик.

Им предстоит общая миссия — спасти канун Нового года от козней обиженной Тени, которая навела переполох в магазине игрушек. Зрителей ждет захватывающая история о дружбе, доброте и волшебстве. Спецэффекты и мэппинг переносят детей и их родителей в мир грез, иллюзии и воздушные трюки заставляют затаить дыхание, а встреча с настоящим Дедом Морозом становится кульминацией волшебного праздника.

Концертный зал «Москва» в «Острове Мечты» стал частью этого волшебного действа. Отличная видимость с любого места, мягкие кресла, просторные фойе, праздничные фотозоны, ярмарка сувениров и сладостей, а также заботливые аниматоры создают атмосферу праздника еще до того, как начнется представление.