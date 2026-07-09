Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы Москвы переведели в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 июля в Москве ожидаются дожди, ливни, местами грозы и усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду. Непогода начнет усиливаться в ночь на пятницу.

Власти сообщили, что на круглосуточное дежурство перевели аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур. В местах возможных подтоплений заранее разместили водооткачивающую технику, а также проводят очистку ливневой канализации, дренажных систем и водоприемных решеток.

Кроме того, под особый контроль взяли работу систем жизнеобеспечения, а электросетевым организациям поручили подготовить резервные источники питания.

Москвичей призвали соблюдать осторожность во время непогоды, не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили.