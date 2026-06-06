Главархив опубликовал уникальные документы о жизни Пушкина

В публичном доступе появились новые исторические документы, связанные с жизнью поэта Александра Пушкина. Их опубликовал главархив Москвы, сообщил официальный портал Мэра и Правительства столицы.

В Сети появились записи о браке поэта с Натальей Гончаровой, запись в метрической книге со сведениями о месте рождения поэта, договор о найме квартиры на Арбате и другие свидетельства.

Документы опубликовали в честь Дня русского языка и дня рождения Пушкина. Новые публикации раскрывают данные в том числе о точном месте рождения поэта.

Согласно исторической справке Московской городской управы от 16 января 1915 года, Пушкин появился на свет в доме на Немецкой улице в Москве.

Ранее доктор филологических наук Анатолий Баранов развенчал миф о том, что новые слова после революции возникли из-за орфографической реформы 1917–1918 годов. Несмотря на это, изменения оказали большое влияние на процессы развития языка, добавил он.