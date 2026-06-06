Россиянам объяснили, как орфографическая реформа повлияла на развитие русского языка

Возникновение в русском языке новых слов после революции не связано с орфографической реформой 1917–1918 годов. Об этом 360.ru сообщил доктор филологических наук, профессор Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Анатолий Баранов.

По его словам, сегодня все россияне пишут по новой орфографии, а старые книжки воспринимаются как архаизм, хотя большинство людей читают такие тексты легко.

«Конечно, сохранился основной словарный фонд. Да, после революции возникли новые слова, но это не было связано с реформой, они так или иначе появились бы», — пояснил профессор.

По словам Баранова, нельзя сказать, что реформа 1917–1918 годов оказала сильное влияние на процессы развития языка, но именно всеобщая грамотность позволила языку сохранить свою норму, поскольку чтение оказывает большое влияние и на устную речь, и на словарный запас.

Сегодня, 6 июня, во всем мире отмечается Международный день русского языка, приуроченный ко дню рождения поэта Александра Пушкина.

Подробнее о том, какие перемены пришли в русский язык более 100 лет назад, читайте в нашей статье.