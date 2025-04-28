Глава Узбекистана посетил стенд Москвы на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил стенд Москвы на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», проходящей с 28 по 30 апреля в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.
Стороны обсудили возможность совместных инвестиционных проектов и обмен технологиями.
Всего на стенде представлена продукция 15 московских компаний. Некоторые из них носят статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Среди экспонатов есть зарядные устройства для электромобилей, роботы для телемониторинга и многое другое.
Мероприятие проходит в выставочном центре Central Asian Expo Uzbekistan. Общая площадь экспозиции превышает 18 тысяч квадратных метров, а участвуют в ней более 10 тысяч делегатов из России и других стран.
Также на полях форума президент Узбекистана встретился с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым, который передал ему привет от президента Владимира Путина.
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