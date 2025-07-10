Гарбузов: выпуск навигационных приборов вырос в Москве

Столичные компании активно разрабатывают навигационное оборудование для различных отраслей промышленности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В январе–мае 2025 года столичные производители на 66,4% увеличили производство навигационных, метеорологических, геофизических и других приборов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил он.

В частности, один из производителей представил в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге автопилот для сельскохозяйственной техники, способный работать в широком диапазоне скоростей и по различным шаблонам движения. Благодаря автоматизации производительность труда планируется повысить на 20%.

Конструктивно он состоит из навигационного контроллера на основе собственного электронного модуля компании, терминала с программным обеспечением, а также электрического руля или гидравлических компонентов.