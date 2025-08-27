Гарбузов: выпуск медицинского оборудования в Москве вырос на 6% с начала года

Выпуск медицинских инструментов и оборудования в столице с января вырос на 6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В частности, предприятия выпустили 2,2 тысячи приборов и аппаратов для функциональной диагностики, применяемых в медицинских целях, а также 222 тысячи контактных линз и линз для очков», — заявил он.

Возросло производство и медицинской мебели. В частности, компания «Медицинофф» выпускает кровати, тележки, корпусную и лабораторную мебель, активно работая над импортозамещением в отрасли.

Компания «С.П.ГЕЛПИК» выпустила новый компактный и энергоэффективный магнитно-резонансный томограф для диагностики периферических суставов. А предприятие «Комарик» запустило голосового помощника, который рассказывает, как правильно делать инъекции.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о росте производства фармацевтических субстанций в столице. За первое полугодие 2025-го выпуск лекарственных компонентов увеличился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.