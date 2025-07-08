Гарбузов: выпуск литейных 3D-форм наладят в ОЭЗ «Технополис Москва»

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства помог компании привлечь льготный инвесткредит на производство 3D-форм на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«При содействии Фонда одна из отечественных компаний локализует на площадке особой экономической зоны „Технополис Москва“ производство песчано-полимерных литейных форм и моделей для сложных отливок из различных металлов и сплавов, в том числе жаропрочных», — рассказал он.

Соглашение об этом Фонд заключил с компанией на полях выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Продукция найдет применение во многих ключевых отраслях современной промышленности. Площадь производства составит 780 квадратных метров, а работать на нем будут около 40 человек. На проектную мощность оно должно выйти к 2026 году.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Поддержка Фонда позволяет компаниям стабильно развиваться даже в условиях высоких кредитных ставок, увеличивая инвестиции индустриального сектора Москвы», — заявил его генеральный директор Сергей Чумичев.

Всего с 2022 года по программе льготного инвесткредитования более 100 столичных предприятий привлекли на развитие свыше 230 миллиардов рублей инвестиционных кредитов.

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