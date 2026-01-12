Гарбузов: второй резидент начал работу в пищевом технопарке Москвы

Компания «Рыбная мануфактура» запустила новое производство в Москве. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Технопарк „Рябиновая 44“ стал первым в столице профильным объектом, специально созданным для предприятий пищевой промышленности», — добавил он.

На территории парка разместятся производства продуктов питания для фабрик-кухонь, ресторанов и кейтеринговых фирм. «Рыбная мануфактура» стала его вторым резидентом, планируя выпускать там полуфабрикаты и заготовки из рыбы и морепродуктов для собственной сети и других ресторанных групп в Москве и Подмосковье.

В сутки на начальном этапе планируется перерабатывать до пяти тонн продукции, но конфигурация производственных помещений предусматривает и дальнейшее расширение цехов.

Технопарк возвели по программе стимулирования мест приложения труда. В общей сложности за счет инвесторов планируют возвести более 270 объектов суммарной площадью 8,3 миллиона квадратных метров.