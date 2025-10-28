Гарбузов: в Москве разработали систему защиты лифтов от механических повреждений

Карачаровский механический завод разработал систему защиты лифтов от повреждений при ремонтных и отделочных работах. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Новая система защиты оборудования позволяет существенно снизить риски механических повреждений кабины при активной эксплуатации, исключает попадание посторонних предметов в шахту и подъемные механизмы», — подчеркнул он.

При этом она многоразовая и сможет продолжить работу, даже когда лифт полностью выйдет из строя. Систему уже испытали в одной из столичных новостроек и получили положительные отзывы.

По словам гендиректора завода Дмитрия Сидельковского, сейчас такие комплексы разрабатывают под заказ, но со временем должна появиться и универсальная модель для массового применения. Особенно востребованы они, когда здание только вводят в эксплуатацию и нагрузка на лифты максимально высока.