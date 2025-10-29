Гарбузов: в Москве провели месяц, посвященный столичной промышленности
Месяц московской промышленности подходит к концу. Об этом сообщил на пресс-конференции министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«В столице представлены производства из 20 отраслей: от пищевой до нефтеперерабатывающей. Они обеспечивают горожан необходимыми товарами, разрабатывают инновационные продукты, воспитывают новые кадры», — рассказал он.
По словам министра, доля высокотехнологичных предприятий превышает 40%.
В рамках месяца столичные власти провели несколько мероприятий, чтобы популяризировать достижения сектора. Среди них — праздничный концерт ко Дню московской промышленности, на котором наградили заслуженных работников столичных предприятий.
Кроме того, состоялся первый Московский инвестиционно-промышленный форум, вручили награды победителям премии «Лучший промышленный дизайн России», а в рамках проекта «Открой#Моспром» состоялся хакатон с более чем двумя тысячами участников.