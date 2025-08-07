Гарбузов: Центр инноваций и импортозамещения создадут в Щербинке

Центр инноваций и импортозамещения площадью более 14 тысяч квадратных метров продолжают создавать в Щербинке по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

При этом уже на стадии строительства туда начали привлекать резидентов. Это позволяет обеспечить финансовую эффективность проекта и доказать его экологическую безопасность.

Сейчас там разместили производственные мощности две компании, одна из них производит по полному циклу сложные электронные модули. Благодаря возможности сосредоточить все ключевые процессы на одной территории повышается эффективность бизнес-процессов и ускоряется внедрение технологических решений.

За пять лет программа стимулирования мест приложения труда охватила почти все районы Москвы. Всего по ней возведут более 230 объектов, которые дадут свыше 310 тысяч рабочих мест недалеко от дома.