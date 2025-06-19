Гарбузов: столица формирует кадровый резерв для промышленности на базе ОЭЗ

Столичные власти развивают кадровый потенциал в сфере промышленности за счет особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом на сессии «Квалифицированные кадры и технологии для промышленного суверенитета» Петербургского международного экономического форума сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«В рамках проекта „Техностажировка“ практику на ведущих предприятиях столицы уже прошли более полутора тысяч студентов», — рассказал он.
Кроме того, ОЭЗ активно сотрудничает с Московским институтом электронной техники в Зеленограде и обучает молодежь во Флагманском центре коллективного пользования колледжей «Руднево».
В рамках сессии спикеры обсудили и другие проблемы — развития профессиональных компетенций российских специалистов, привлечения иностранцев и обеспечения трудовой мобильности в стране.
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