Гарбузов: столичный производитель лекарств на треть увеличил выпуск с начала года

Столичная компания «Биннофарм» увеличила объем выпуска лекарств до 5,3 миллиона упаковок, что на треть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Предприятие имеет статус промышленного комплекса, что дает ему ряд налоговых льгот и позволяет вкладывать дополнительные средства в развитие производства», — добавил он.

Часть продукции направили на экспорт — в Азербайджан, Грузию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Самый популярный там товар — аэрозоль для лечения заболеваний дыхательной системы.

«Важным шагом в развитии экспортного потенциала стало подтверждение соответствия GMP ЕАЭС», — отметил корпоративный директор по производству Анатолий Ягленко.

В ближайшее время предприятие планирует освоить выпуск препаратов на основе моноклональных антител, что должно вывести его на новый технологический уровень.

