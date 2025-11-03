Гарбузов: столичный производитель лекарств на треть увеличил выпуск с начала года

Столичная компания «Биннофарм» увеличила объем выпуска лекарств до 5,3 миллиона упаковок, что на треть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.