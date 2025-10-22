Гарбузов: столичные турникеты победили в конкурсе на лучший промышленный дизайн

Турникеты столичной компании «Инфоматика» победили в одной из номинаций Национальной премии «Лучший промышленный дизайн России». Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В ближайшее время планируется наладить производство этого оборудования с использованием отечественной микроэлектроники в рамках офсетного контракта», — рассказал он.

По словам министра, новые турникеты будут работать быстрее, а оплачивать проезд через них можно по биометрии. При этом производитель полностью выполнил технические требования заказчика. Инвестор вложит в проект не менее полумиллиарда рублей.

«Реализована функция виброотклика, прожекторы зоны детекции оплаты по биометрии, а также различные способы интерактивного информирования пассажиров с помощью экранов и светодиодной индикации», — добавил гендиректор компании Давид Тартаковский.