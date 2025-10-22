Гарбузов: столичные турникеты победили в конкурсе на лучший промышленный дизайн
Турникеты столичной компании «Инфоматика» победили в одной из номинаций Национальной премии «Лучший промышленный дизайн России». Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«В ближайшее время планируется наладить производство этого оборудования с использованием отечественной микроэлектроники в рамках офсетного контракта», — рассказал он.
По словам министра, новые турникеты будут работать быстрее, а оплачивать проезд через них можно по биометрии. При этом производитель полностью выполнил технические требования заказчика. Инвестор вложит в проект не менее полумиллиарда рублей.
«Реализована функция виброотклика, прожекторы зоны детекции оплаты по биометрии, а также различные способы интерактивного информирования пассажиров с помощью экранов и светодиодной индикации», — добавил гендиректор компании Давид Тартаковский.
Премия проводится с 2023 года при поддержке Минпромторга, а еще через год получила статус национальной.
По офсетному контракту, бизнес обязуется вложиться в строительство или модернизацию производства, а публичная сторона — регион или муниципалитет — выкупать всю партию товара в течение определенного срока.