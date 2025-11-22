Сегодня 11:13 Гарбузов: столичные фабрики наращивают выпуск продукции 0 0 0 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

С начала года в Москве произвели свыше 5,1 тысячи тонн шоколадных изделий, что на 38,7% больше, чем за три квартала 2024-го. На это указал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что в стратегии развития московской промышленности до 2030 года, утвержденной мэром Сергеем Собяниным, пищевую отрасль обозначили среди приоритетных. В настоящее время более 350 предприятий в городе выпускают продукты питания, а около трети из них производят различные кондитерские изделия. «С января по сентябрь фабрики изготовили свыше 5,1 тысячи тонн шоколадных изделий, что на 38,7% больше аналогичного периода прошлого года», — уточнил Гарбузов.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Торты, конфеты, пирожные и другие сладости в столице выпускают 120 предприятий. Они активно работают над расширением ассортимента, в том числе с учетом сезонного спроса в рамках подготовки к праздникам.

Например, столичный холдинг «Объединенные кондитеры», в состав которого вошли фабрики «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский», разработал 57 видов сладких наборов к Новому году. В ближайшее время они появятся в магазинах по всей стране. Ежегодно компания изготавливает к празднику около пяти миллионов таких изделий.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания «Полезный шоколад» как альтернативу традиционным праздничным сладостям представила коллекцию наборов, в которые включили низкоуглеводную пасту, марципановые батончики с натуральными подсластителями и шоколад.

С начала года на 130% нарастила продажи компания Snacksy, которая специализируется на выпуске протеиновых батончиков. На рынке от производителя появилось сразу несколько новинок: суфле без лактозы на ремесленном шоколаде и мармелад на пектине без желатина и сахара.