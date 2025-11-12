Гарбузов: столичные бренды одежды увеличили объемы производства

За девять месяцев 2025 года столичные производители одежды нарастили выпуск продукции на 42,1% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

«Благодаря городской поддержке предприятия успешно адаптируются к современным требованиям рынка и технологическим вызовам», — подчеркнул он.

В городе действуют более 340 предприятий легкой промышленности — от небольших дизайнерских студий до крупных фабрик. Гарбузов обратил внимание, что отрасль развивается высокими темпами.

Одним из таких производителей стала компания Pink Bus. За прошлый год она значительно расширила ассортимент, представив 150 новых принтов. Часть из них Pink Bus создала своей командой, часть – в коллаборации с художниками и другими проектами.

Компания планирует в ближайшем будущем запустить линейку домашней одежды. Новинки появятся в продаже до конца года.

Еще одним успешно развивающимся московским производителем стало предприятие «Каное». В 2025 году оно нарастило выпуск трикотажных товаров на 10%, продажи бренда увеличились на 30% по сравнению с прошлым годом. Компания специализируется на головных уборах, ее продукцию носят более 17 миллионов человек.