Гарбузов: столичные бренды одежды увеличили объемы производства

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

За девять месяцев 2025 года столичные производители одежды нарастили выпуск продукции на 42,1% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

В городе действуют более 340 предприятий легкой промышленности — от небольших дизайнерских студий до крупных фабрик. Гарбузов обратил внимание, что отрасль развивается высокими темпами.

«Благодаря городской поддержке предприятия успешно адаптируются к современным требованиям рынка и технологическим вызовам», — подчеркнул он.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
1/3
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
2/3
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
3/3

Одним из таких производителей стала компания Pink Bus. За прошлый год она значительно расширила ассортимент, представив 150 новых принтов. Часть из них Pink Bus создала своей командой, часть – в коллаборации с художниками и другими проектами.

Компания планирует в ближайшем будущем запустить линейку домашней одежды. Новинки появятся в продаже до конца года.

Еще одним успешно развивающимся московским производителем стало предприятие «Каное». В 2025 году оно нарастило выпуск трикотажных товаров на 10%, продажи бренда увеличились на 30% по сравнению с прошлым годом. Компания специализируется на головных уборах, ее продукцию носят более 17 миллионов человек. 

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
1/3
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
2/3
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
3/3

Повышает показатели производства и московская компания Ecos Wear. До конца 2026 года она представит новые технологичные костюмы и удобные балаклавы для сотрудников производственных линий.

Производитель также выпускает премиальные халаты и утепляющие вещи второго слоя для низкотемпературных цехов. Одежду создали с расчетом на то, чтобы работники пищевых комбинатов чувствовали себя комфортно и уверенно.

Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны, в городе каждый год открываются около 150 технологичных предприятий. Столичные производители могут получить более 20 эффективных мер поддержки, в число которых входят программа льготного инвесткредитования и офсетные контракты.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте