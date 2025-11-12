Гарбузов: столичные бренды одежды увеличили объемы производства
За девять месяцев 2025 года столичные производители одежды нарастили выпуск продукции на 42,1% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.
В городе действуют более 340 предприятий легкой промышленности — от небольших дизайнерских студий до крупных фабрик. Гарбузов обратил внимание, что отрасль развивается высокими темпами.
«Благодаря городской поддержке предприятия успешно адаптируются к современным требованиям рынка и технологическим вызовам», — подчеркнул он.
Одним из таких производителей стала компания Pink Bus. За прошлый год она значительно расширила ассортимент, представив 150 новых принтов. Часть из них Pink Bus создала своей командой, часть – в коллаборации с художниками и другими проектами.
Компания планирует в ближайшем будущем запустить линейку домашней одежды. Новинки появятся в продаже до конца года.
Еще одним успешно развивающимся московским производителем стало предприятие «Каное». В 2025 году оно нарастило выпуск трикотажных товаров на 10%, продажи бренда увеличились на 30% по сравнению с прошлым годом. Компания специализируется на головных уборах, ее продукцию носят более 17 миллионов человек.
Повышает показатели производства и московская компания Ecos Wear. До конца 2026 года она представит новые технологичные костюмы и удобные балаклавы для сотрудников производственных линий.
Производитель также выпускает премиальные халаты и утепляющие вещи второго слоя для низкотемпературных цехов. Одежду создали с расчетом на то, чтобы работники пищевых комбинатов чувствовали себя комфортно и уверенно.
Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны, в городе каждый год открываются около 150 технологичных предприятий. Столичные производители могут получить более 20 эффективных мер поддержки, в число которых входят программа льготного инвесткредитования и офсетные контракты.