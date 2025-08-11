Гарбузов: столичное оборудование для плавучих энергоблоков АЭС прошло испытания
Столичный производитель НПП «Доза» провел межведомственные испытания системы радиационного контроля для модернизированного плавучего атомного энергоблока. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Активно развивается атомная промышленность, обеспечивающая технологический суверенитет страны», — подчеркнул он.
Система состоит из более чем 190 устройств, измерительных приборов и вспомогательных технических средств. Цель испытаний — оценить готовность оборудования к поставке на объект и соответствие техническим требованиям.
Эксперты заключили, что система полностью выполняет все необходимые нормативы и готова к эксплуатации. Установить плавучие энергоустановки, оснащенные таким оборудованием, планируют на Чукотке, чтобы обеспечить электричеством Баимскую рудную зону, где добывают медь, золото и серебро, а также крупный горнопромышленный узел.