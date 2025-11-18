Гарбузов: современный производственный комплекс появится в Люблине

Современный деловой и промышленный комплекс возведут в столичном районе Люблино по программе масштабных инвестпроектов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Там разместятся предприятия легкой, полиграфической и электронной промышленности», — рассказал он.

Общая площадь объекта превышает 13 тысяч квадратных метров. Для реализации подобных инвестпроектов город предоставляет инвесторам земельные участки по ставке один рубль в год.

«Девелоперу предоставлено 0,9 гектара земли на Ставропольской улице», — уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Комплекс возведут по формату light industrial, что позволит создать производственные и офисные помещения с гибкой планировкой. Сейчас на нем завершились фасадные работы, объект подключают к инженерным сетям. Мосгосстройнадзор выполнил три выездные проверки.

В общей сложности программа масштабных инвестпроектов действует с 2016 года.