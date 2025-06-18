Гарбузов рассказал о развитии сквозных технологий в промышленности

Москва последовательно развивает сквозные технологии для импортозамещения и суверенитета отечественной промышленности. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Мы выявили крупнейший запрос одного из подведомственных учреждений, включающий более чем 80 типов микросхем и свыше 100 типов различных изделий электронной компонентной базы», — рассказал он.

Теперь, по словам министра, информацию проанализируют и создадут на ее базе полноценную стратегию импортозамещения. Такую же схему внедрили и для заказа аккумуляторных батарей. Это выгодно и производителям — они смогут эффективнее планировать модернизацию мощностей и экспорт продукции.

Также на сессии форума участники обсудили перспективные проекты и примерные сроки полного импортозамещения иностранной электроники.