Гарбузов рассказал о производстве экипировки для зимних видов спорта в Москве

Выпуск спорттоваров на столичных предприятиях вырос в 1,5 раза с начала года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В частности, москвичи могут полностью экипироваться для занятий зимними видами спорта, выбрав товары столичного производства — от термобелья до профессиональных лыж», — отметил он.

Например, производство трикотажной и вязаной одежды, в том числе спортивных костюмов, возросло на 13%. Выпускают и другие продукты: компания БАСК представила чистящее средство для изделий, содержащих одновременно натуральный пух и мембранные ткани.

Компания «Синто Групп», в свою очередь, выпустила портативные дыхательные аппараты для гипокс-тренировок. Благодаря такому оборудованию лыжники и биатлонисты могут грамотнее организовать подготовку к сезону и максимально адаптировать организм к нагрузкам, чтобы быстрее и качественнее выйти на пик физической формы.