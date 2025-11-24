Гарбузов рассказал о новейших разработках в сфере ЖКХ в столице

С начала года в Москве произвели 17 тысяч тонн полимерных труб и 15,8 тысячи тонн плит, листов и пленок. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего в строительной отрасли столицы работают около 360 предприятий и более 20 тысяч человек. Полимерные материалы позволяют сделать продукцию более прочной и надежной.

«Среди новинок — инновационный способ для восстановления трубопроводов и полимерные трубы, которые служат до 100 лет», — добавил он.

Так, столичная группа компаний «Полипластик» разработала метод бестраншейного восстановления трубопроводов с помощью спиральной навивки ПВХ-профиля. Это позволит модернизировать коммуникации любого сечения и почти любого диаметра без земляных работ.

Компания «ПолиЛаб» выпустила новую марку полипропилена для гофрированных труб и металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности для тепличных пленок. Кроме того, она предложила заменить полипропиленовыми бумажные пакеты для цемента и других сухих строительных смесей.