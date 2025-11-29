Гарбузов: промышленный технопарк построят в Соколиной Горе по программе МаИП

Столичные власти заключили пятое соглашение о масштабном инвестпроекте по результатам торгов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В районе Соколиная Гора победитель аукциона возведет промышленный технопарк площадью две тысячи квадратных метров, где смогут локализоваться предприятия легкой промышленности», — заявил он.

За этот участок, находящийся на улице Буракова, боролись четыре компании-претендента. Торги организует Департамент по конкурентной политике через Инвестиционный портал. Такой метод, позволяющий расширить список потенциальных инвесторов, используют с прошлого года.

«Территория характеризуется хорошей транспортной доступностью — поблизости расположены шоссе Энтузиастов и Московский скоростной диаметр, что существенно упростит логистику будущих производств», — добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

До этого инвесторы получили по арендной ставке рубль в год участки в Новокосине, Некрасовке, Внукове и Молжаниновском. Там разместятся предприятия высокотехнологичных отраслей.