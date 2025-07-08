Гарбузов: производство турбореактивных авиадвигателей расширится в Москве

Объединенная двигателестроительная корпорация при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекла льготный инвесткредит на модернизацию оборудования. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва уделяет особое внимание развитию авиационной промышленности, активно увеличивая уровень локализации производства ключевых систем и компонентов», — рассказал он.

Заключили соглашение на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Всего в авиастроительной сфере работают более 40 столичных конструкторских бюро, производств и НИИ. На базе предприятия «Салют» планируется создать центр двигателестроения и построить новые площадки, оснащенные современным оборудованием. Таким образом увеличится выпуск моторов для самолетов и вертолетов.

Программа инвестиционного кредитования действует уже четвертый год.

«За это время московские предприятия привлекли уже более 230 миллиардов рублей, которые были вложены в создание новой промышленной инфраструктуры, приобретение современного оборудования, а также инвестированы в передовые научные разработки и увеличение объемов выпуска критически значимой продукции», — рассказал генеральный директор Фонда Сергей Чумичев.