Гарбузов: производство лифтов в Москве с начала года выросло почти на четверть

С начала года в столице выпустили около 11,8 тысячи лифтов — на 23,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Таким образом, Москва опережает темпы роста по стране и обеспечивает почти 60% от всего общероссийского объема выпуска в отрасли», — отметил он.

В столице работает четыре предприятия по производству лифтов. На базе Карачаровского механического завода, входящего в особую экономическую зону «Технополис Москва», создают отраслевой кластер, в котором будут производить не только сами подъемные устройства, но и компоненты к ним. Предприятие реализует проекты в других регионах.

Кроме того, лифты в Москве производят Щербинский лифтостроительный и Московский электромеханический заводы, а также предприятие «Мослифт».

Всего в столице работает около 4,6 тысячи промышленных предприятий, на которых заняты до 755 тысяч человек.