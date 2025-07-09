Гарбузов: производство лифтов в Москве с начала года выросло на 9,3%

С начала года на столичных предприятиях выпустили более 5,3 тысячи лифтов, что на 9,3% больше, чем год назад. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Рост объемов производства свидетельствует не только о высоком спросе на продукцию московских предприятий, но и о конкурентоспособности столичной лифтовой отрасли», — подчеркнул он.

Один из столичных производителей — Карачаровский механический завод — представил продукцию на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Среди экспонатов — новая модульная кабина «Оникс» с футуристическим дизайном.

Недавно предприятие запустило программу «Доступные лифты», по которой работает напрямую с объединениями собственников жилья. Это позволяет значительно сократить сроки поставки и модифицировать заказ под нужные требования каждого отдельного клиента.

Кроме того, на базе завода создают первый в России кластер вертикального транспорта и лифтостроения, который объединит производителей лифтового оборудования.