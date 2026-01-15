Гарбузов: производство лифтов на Карачаровском механическом заводе возросло на 45%

Карачаровский механический завод за юбилейный для себя 2025 год выпустил почти пять тысяч лифтов — на 45% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Рост показателей отражает деятельность КМЗ по реализации программ капитального ремонта и реновации», — подчеркнул он.
По офсетному контракту с городом предприятие поставит более 20 тысяч лифтов. Кроме того, оно обеспечивает продукцией и другие регионы. Его финансовые показатели по сравнению с 2024 годом возросли вдвое.
«В 2025 году на предприятии установили 40 единиц нового станочного оборудования общей стоимостью свыше 300 миллионов рублей», — отметил гендиректор завода Дмитрий Сидельковский.
Всего за 75 лет работы предприятие выпустило более 288 тысяч лифтов. В будущем на базе завода должен появиться первый в России кластер лифтостроения и вертикального транспорта.
