Гарбузов: производство лифтов на Карачаровском механическом заводе возросло на 45%

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Карачаровский механический завод за юбилейный для себя 2025 год выпустил почти пять тысяч лифтов — на 45% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Рост показателей отражает деятельность КМЗ по реализации программ капитального ремонта и реновации», — подчеркнул он.

По офсетному контракту с городом предприятие поставит более 20 тысяч лифтов. Кроме того, оно обеспечивает продукцией и другие регионы. Его финансовые показатели по сравнению с 2024 годом возросли вдвое.

«В 2025 году на предприятии установили 40 единиц нового станочного оборудования общей стоимостью свыше 300 миллионов рублей», — отметил гендиректор завода Дмитрий Сидельковский.

Всего за 75 лет работы предприятие выпустило более 288 тысяч лифтов. В будущем на базе завода должен появиться первый в России кластер лифтостроения и вертикального транспорта.

