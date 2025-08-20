Гарбузов: производство косметики и парфюмерии выросло в Москве

С начала года производство парфюмерии и косметики в Москве выросло на 56,6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Отгрузка также продемонстрировала рост — плюс 65,9% — и составила 59,8 миллиарда рублей», — добавил он.

Производитель бионических и пневматических протезов ног Steplife объявил о запуске линейки специализированной косметики для ухода за протезированными конечностями. Продукты будут способствовать очищению, заживлению и предотвращению натираний.

Другая компания — BTpeeL — специализируется на экологически чистых средствах, в основе которых — целебные травы Сибири. Их стараются сочетать с современными технологиям, чтобы получить высококачественную продукцию.

Еще одно предприятие — Baze Professional — специализируется на уходовой косметике и бытовой химии в рамках концепции минимализма и экологичности.