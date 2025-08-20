Гарбузов: производство косметики и парфюмерии выросло в Москве

С начала года производство парфюмерии и косметики в Москве выросло на 56,6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Отгрузка также продемонстрировала рост — плюс 65,9% — и составила 59,8 миллиарда рублей», — добавил он.
Производитель бионических и пневматических протезов ног Steplife объявил о запуске линейки специализированной косметики для ухода за протезированными конечностями. Продукты будут способствовать очищению, заживлению и предотвращению натираний.
Другая компания — BTpeeL — специализируется на экологически чистых средствах, в основе которых — целебные травы Сибири. Их стараются сочетать с современными технологиям, чтобы получить высококачественную продукцию.
Еще одно предприятие — Baze Professional — специализируется на уходовой косметике и бытовой химии в рамках концепции минимализма и экологичности.
Подвиг служебных собак почтили в Химках
Еще 2 семьи в Дмитрове получили ключи от новых квартир
Новую партию гуманитарной помощи отправили из Волоколамска бойцам СВО
Минтранс Подмосковья сообщил об ухудшении погоды к вечеру 20 августа
Автобусные остановки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Лекция об истории и символике российского флага прошла в Воскресенске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте