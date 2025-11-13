Сегодня 10:13 Гарбузов: проект «Открой#Моспром» открыл регистрацию на экскурсии 0 0 0 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Москвичи и гости столицы могут посетить этой осенью экскурсии по заводам в рамках проекта «Открой#Моспром». Регистрация уже открылась, заявил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Экскурсии по столичным предприятиям будут проходить с 18 по 28 ноября, подать заявку можно на сайте проекта за три дня до события. «Москвичи и гости столицы получат возможность посетить ведущие промышленные компании города и познакомиться с современными технологиями производства», — отметил Гарбузов.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

В общей сложности пройдет порядка 30 экскурсий на 18 заводов, в том числе на предприятия по выпуску продуктов питания, роботизированных комплексов и спутниковых компонентов. Принять участие в экскурсии могут граждане всех возрастов. С 18 по 28 ноября двери для посетителей откроют производитель лазерных систем «Лассард», разработчик роботизированных систем «Технорэд», косметический, двигателестроительный, часовой и лифтовые заводы. Экскурсанты смогут попробовать продукцию кондитерского концерна «Бабаевский», фабрики мороженого BRandICE и завода напитков «Очаково», а гости предприятия «Спутникс», где выпускают высокотехнологичные компоненты для космических аппаратов, увидят центр управления полетами.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

«Открой#Моспром» реализуют с 2019 года, в нем участвуют более 140 предприятий. В рамках проекта проводятся офлайн- и онлайн-экскурсии на заводы, а также лекции и другие специальные мероприятия. В 2024 году Москва получила статус наставника по промышленному туризму. Благодаря проекту школьники и студенты проходят профориентацию, а жители города получают возможность увидеть, как промышленные технологии меняют жизнь города.